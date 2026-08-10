Galen halvlek mellan Sirius och BP

Serieledarna Sirius tar emot BP.

Efter första halvlek står det 2–2.

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Sirius fick klara sig utan skytteligaledaren Robbie Ure, som inte är tillgänglig då han befinner sig på besök hos en annan klubb. I skottens frånvaro får August Ljungberg chansen från start, före alternativ som Noel Milleskog och Joakim Persson.

I BP är Oliver Berg tillbaka i startelvan efter att ha avtjänat sin avstängning.

Efter 17 minuter av matchen kunde Victor Svensson sätta 1–0 för hemmalaget Sirius och kort därefter kunde Isak Bjerkebo utöka till 2–0. Två minuter senare reducerade BP genom Oliver Zandén och sedan kvitterade Obilor Okeke.

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Startelvor:

Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Adindu, Ljungberg, Bjerkebo.

BP: Cavallius – Örqvist, Simpson, Troelsen, Zandén – Kurochkin, Strand, Barslund, Okeke – Berg, Sever.