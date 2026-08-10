Klart: Gent Elezaj återvänder till HTFF

Gent Elezaj återvänder till HTFF från Landskrona.

Det rör sig om ett lån över resten av säsongen.

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För ungefär ett år sedan värvade Landskrona Bois Gent Elezaj från Hammarby TFF. Mittfältaren skrev då på ett kontrakt som sträcker sig till 2028.

Nu står det klart att Elezaj återvänder till HTFF.

Landskrona Bois meddelar att 20-åringen lånas ut till Hammarby TFF över resten av säsongen.

– Jag, ledarstaben och Gent har under de senaste veckorna haft en bra dialog kring att han behöver få regelbunden speltid i en annan miljö, med tanke på den tuffa konkurrensen som varit för honom här i Bois, säger sportchefen Robert Grandén i ett uttalande.

Han fortsätter:

– Att Gent nu får komma hem till Stockholm och med stor sannolikhet får speltid i en tidigare känd och trygg miljö är väldigt bra både för Bois och Gent själv.

Elezaj har den här säsongen gjort sex framträdanden i Superettan.