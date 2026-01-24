Officiellt: United lånar ut talangen igen

Harry Amass, 18, lämnar Manchester United.

Talangen lånas ut till Norwich City i The Championship.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds Harry Amass var utlånad till Sheffield Wednesday under höstsäsongen. Nu står det klart att han lånas ut även under våren.

Under lördagen meddelade Norwich City att Amass kommer att tillbringa resten av säsongen i klubben.

– Han har visat att han är redo att tävla och utmärka sig på den här nivån, och han kommer att bidra med kvalitet och stärka vänsterbackspositionen för oss, säger Norwich sportchef Ben Knapper på klubbens hemsida.

Harry Amass har noterats för sju A-lagsmatcher med Manchester United.



