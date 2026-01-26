Placerats i AIK och Malmö FF – nu klar för ny klubb

Samed Bazdar har gjorts aktuell för både AIK och Malmö FF.

Nu står det klart att anfallaren inte flyttar till Sverige.

Istället är han klar för Jagiellonia Bialystok.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF rapporterades i höstas visa intresse för Samed Bazdar och nu under vintern kom Expressen med uppgifter om att AIK kommit med ett lånebud på anfallaren.

Nu står det dock klart att det inte blir någon flytt alls till allsvenskan för Bazdar.

21-åringens karriär fortsätter nämligen i polska Jagiellonia Bialystok.

Han lånas in av den polska klubben från spanska Real Zaragoza och i låneavtalet finns också en köpoption.

– Jag vill kämpa om ligatiteln och även ta ytterligare steg i Conference League. Individuellt vill jag spela så mycket som möjligt, göra mål och göra fansen glada, säger han via klubbens hemsida.