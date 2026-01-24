Romano: Chelsea vill låna från Juventus

Chelsea vill ha Douglas Luiz.

Londonklubben har kontaktat Juventus om att låna brassen.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Douglas Luiz, 27, lånades ut av Juventus till Nottingham Forest i somras. Den brasilianske mittfältaren står noterad för åtta framträdanden i Premier League den här säsongen och nu kan det bli ytterligare ett klubbyte.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano vill Chelsea plocka in Luiz. Romano gör gällande att Londonklubben endast vill låna och inte han en köpoption om det blir aktuellt. Chelsea har tagit en första kontakt med Juventus för att lösa en deal.

Douglas Luiz låneavtal med Forest sträcker sig till i sommar.