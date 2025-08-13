Zachary Athekame, 20, är klar för AC Milan.

I alla fall om man får tro transferexperten Fabrizio Romano.

Enligt Romano köps högerbacken loss från Young Boys för omkring 10 miljoner euro.

Video Sam Acha: Värvningarna att hålla ett extra öga på

Milan är på jakt efter en högerback, och nu ser Serie A-klubben ut att ha hittat sin man. Enligt transfergurun Fabrizio Romano är en affär med BSC Young Boys helt klar, och yttespringaren Zachary Athekame, 20, köps loss i en permanent transfer.

Enligt uppgifterna betalar Milan omkring 10 miljoner euro (motsvarande drygt 111 miljoner kronor) för Athekame. Samtidigt sägs Young Boys sitta på en vidareförsäljningsklausul som skulle ge den schweiziska klubben rätt till 10 procent av en framtida transfer från Milan.

🚨🔴⚫️ Zachary Athekame to AC Milan, here we go! Deal agreed for €10m total package plus 10% sell-on clause to Young Boys.



The right back will soon travel to Milano for medical and contract signing. 🔜 pic.twitter.com/yoHMzWoArP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

20-åringen väntas flyga till Milan inom en snar framtid för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.