Rykte: Everton kan låna in Manchester United-duo

Kobbie Mainoo och Joshua Zirkzee ser ut att vara på väg bort från Manchester United.

Då kan Everton komma att låna in United-duon.

Det uppger sajten i Paper.

Foto: Bildbyrån

Sedan Joshua Zirkzee bytte Bologna mot Manchester United har saker och ting inte riktigt gått anfallarens väg – och under den senaste tiden har han ryktats vara aktuell för en flytt från storklubben. Detta då Roma har framställts som mycket intresserade av honom.

Detsamma gäller den just nu skadade Kobbie Mainoo, 20, vars speltid har minskat drastiskt under den senaste tiden.

Nu kan båda spelarna vara aktuella för ett lån till Everton, om man lyssnar till uppgifter från brittiska i Paper. De skriver att tränaren David Moyes har fått upp ögonen för duon och att de därför kan vara föremål för en flytt till Liverpool i vinter.

Att det handlar om ett lån har att göra med att rena övergångar för spelarna blir för dyrt för ”The Toffees”, samtidigt som United inte har fattat beslut om de vill släppa duon helt eller inte.

Joshua Zirkzee står totalt sett noterad för spel i 60 matcher för Manchester United i vilka det har blivit åtta mål och tre assist. Mainoo står i sin tur noterad för totalt 84 matcher med ”The Red Devils” där han har gjort sju mål och tre assist.