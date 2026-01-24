Silly Season-lördag: Förre Dif-talangen nära allsvensk klubb

Den förre Dif-talangen Jack Tagesson närmar sig allsvenskan. Momodou Sonko kan lånas ut till La Liga-klubb och Gais är på väg att säkra upp Fredrik Holmberg.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från fredagen.

Foto: Bildbyrån

Momodou Sonko har det kämpigt med speltiden i belgiska Genk och nu i vinter ser det ut att kunna bli en flytt före BK Häckens tidigare storförsäljning. La Liga-klubben Levante uppges nämligen vara intresserade av att förstärka truppen med svensken genom ett lån.

Den förre Dif-talangen, Jack Tagesson, närmar sig en flytt till allsvenskan. Enligt FotbollDirekts uppgifter så är Västerås SK överens med Nordic United gällande en värvning av mittbacken.

Leo Walta gjorde succé ifjol och det mesta har pekat mot att det kommer att bli en flytt för finländaren i vinter. Än så länge har det dock inte blivit någon övergång och mittfältaren har tränat på som vanligt med IK Sirius. Till träningsmatchen mot Degerfors IF är han dock inte uttagningsbar, detta med tanke på det känsliga läget med lite drygt en vecka kvar av transferfönstret.

Fredrik Holmberg har gjort otrolig succé i Gais och detta har medfört att det ryktas kring succétränaren. Någon flytt ser det dock inte ut att bli, Holmberg ser istället ut att bli kvar i Gais. Göteborgsklubben och 46-åringen uppges vara överens om ett nytt kontrakt. Detta enligt GP.

Tammy Abraham har gjorts aktuell för en flytt tillbaka till Aston Villa och nu uppges affären vara klar. Anfallaren väntas läkarundersökas av Premier League-klubben under lördagen.