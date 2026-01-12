Han vann skytteligan i superettan förra året.

Nu ser Amar Muhsin ut att närma sig en flytt till Sydkorea.

– Det är ingenting som är klart åt något håll i dag, säger sportchef Ola Lundin till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha lånats ut till IK Brage från Helsingborgs IF under sommaren 2024 köptes Amar Muhsin, 28, loss av Borlänge-klubben. Hans första hela säsong i Dalarna blev en riktigt succéartad sådan då han smällde in 21 mål och vann skytteligan i stor stil.

Under vintern har sedan ryktats vara aktuell för en flytt från Sverige och superettan. Bland annat har klubbar som sydkoreanska Chungbuk Cheongju FC och Baniyas SC uppgets visa intresse för anfallaren. Nu ser dock flyttlasset ut att gå till en annan klubb i Sydkorea.

Under gårdagskvällen rapporterade Expressen att Brage har accepterat ett bud på Muhsin från andraligaklubben Gimpo FC. Tidningen rapporterade även att Muhsin kommer att genomföra en läkarundersökning för att senare skriva på att avtal. Därför valde FotbollDirekt att ringa upp Brages sportchef, Ola Lundin.

– Ingenting är klart men han har tillåtelse att träffa en annan klubb. Sedan får vi i sådana fall ta det därifrån, men det är ingenting som är klart åt något håll i dag i alla fall, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Han var väldigt viktig för oss”

Vad skulle ni riskera att förlora om han lämnar?

– Förra året gjorde han en dundersäsong som forward och gjorde väldigt mycket mål. Han var viktig för oss och det är klart att det är många mål på en spelare som försvinner, men då får väl någon annan göra dem.

En spelare som Brage hoppas kunna ersätta Muhsin är nyförvärvet Jakob Rømo Skille, 24, som man har värvat från den norska tredjedivisionen.

– Ja, Jakob är ju här och självklart hoppas vi att han kommer att göra en stark impact hos oss framgent. Han är ju forward och får hemskt gärna göra massa mål, bland annat.

Om man ser till det ekonomiska. Hur mycket kan ni tänkas tjäna på en försäljning av Muhsin?

– Det är ingenting jag kommenterar över huvud taget. Varje försäljning av en spelare lever sitt egna liv och har sina förutsättningar.

Amar Muhsins kontrakt med IK Brage sträcker sig över säsongen 2026.