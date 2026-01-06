Officiellt: Brage värvar norsk anfallare

IK Brage stärker upp offensiven.

Forwarden Jakob Rømo Skille ansluter till Borlängeklubben.

– Det känns väldigt bra, säger han i ett uttalande.

IK Brage har presenterat sitt första nyförvärv under 2026. Det är anfallaren Jakob Rømo Skille, 24 som ansluter från Ullensaker/Kisa i den norska tredjedivisionen.

– Brage har visat intresse under en längre tid och jag hade bra samtal med klubben från start. Jag har också pratat med flera som spelat i superettan och mot IK Brage. De förstärkte mitt intryck av att IK Brage spelar en typ av fotboll som passar mig väldigt bra, säger Rømo Skille på klubbens hemsida.

Brages sportchef Ola Lundin om nyförvärvet:

– Jakob är en spelare som vi har följt under en lång tid i Norge och han har under flera säsonger levererat starkt i tredjeligan där. Han har haft flera möjligheter till spel på högre nivåer men valt att vänta och ta steget när allt känts rätt, och vi är glada att valet nu föll på Brage. Jakob är en nia med bra storlek som jobbar hårt, är rörlig och en bra avslutare.

Rømo Skille gjorde 39 mål och tre framspel på totalt 59 matcher för Ullensaker/Kisa.