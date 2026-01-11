Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Brage-stjärnan flyttar till Sydkorea

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Amar Muhsin, 28, gjorde succé i superettan i fjol.
Nu ser Brage-forwarden ut att flytta till sydkoreanska Gimpo FC.
Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Amar Muhsin stod för 21 mål på 29 matcher för Brage i fjol. Nu kan framtiden i Borlängeklubben vara över. Enligt Aftonbladet har Brage accepterat ett bud på Muhsin från Gimpo FC i Sydkorea.

Tidningen rapporterar att anfallaren kommer att genomföra en läkarundersökning för att senare skriva på att avtal.

Amar Muhsin har gjort åtta A-landskamper för Irak.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt