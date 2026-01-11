Uppgifter: Brage-stjärnan flyttar till Sydkorea

Amar Muhsin, 28, gjorde succé i superettan i fjol.

Nu ser Brage-forwarden ut att flytta till sydkoreanska Gimpo FC.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Amar Muhsin stod för 21 mål på 29 matcher för Brage i fjol. Nu kan framtiden i Borlängeklubben vara över. Enligt Aftonbladet har Brage accepterat ett bud på Muhsin från Gimpo FC i Sydkorea.

Tidningen rapporterar att anfallaren kommer att genomföra en läkarundersökning för att senare skriva på att avtal.

Amar Muhsin har gjort åtta A-landskamper för Irak.