Uppgifter: Brage-stjärnan flyttar till Sydkorea
Amar Muhsin, 28, gjorde succé i superettan i fjol.
Nu ser Brage-forwarden ut att flytta till sydkoreanska Gimpo FC.
Det rapporterar Aftonbladet.
Amar Muhsin stod för 21 mål på 29 matcher för Brage i fjol. Nu kan framtiden i Borlängeklubben vara över. Enligt Aftonbladet har Brage accepterat ett bud på Muhsin från Gimpo FC i Sydkorea.
Tidningen rapporterar att anfallaren kommer att genomföra en läkarundersökning för att senare skriva på att avtal.
Amar Muhsin har gjort åtta A-landskamper för Irak.
