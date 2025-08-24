Uppgifter: AC Milan drar sig ur Boniface-affär

Victor Boniface har varit nära en flytt till AC Milan.

Nu ser dock affären ut att spricka.

Detta då anfallaren misslyckats med läkarundersökningen.

Nyligen nådde AC Milan och Bayer Leverkusen en överenskommelse gällande Victor Boniface.

Trots det så ser det inte ut att bli någon affär.

Fabrizio Romano rapporterar nämligen nu att affären spruckit, detta då nigerianen misslyckats med läkarundersökningen.

Den gångna säsongen noterades han för åtta mål och två assist på 19 matcher i Bundesliga.