Uppgifter: AIK budar på Gais-försvarare

AIK leter efter förstärkningar i de bakre leden.

Klubben har lagt ett bud på Gais försvarare Oskar Ågren, uppger Expressen.

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AIK genomförde nyligen en rekordförsäljning när Zadok Yohanna skrev på för Brighton i Premier League. Affären ska vara värd runt 270 miljoner kronor.

En del av den övergångssumman kan komma att finansiera en och en annan nyförvärv i sommar. Nu har klubben ställt in sig på en till och börja med.

Enligt uppgifter till Expressen har AIK lagt ett bud på Gais-försvararen Oskar Ågren. 27-åringen har den här säsongen startat åtta matcher för Gais och han värvades till klubben inför säsongen 2025.

Försvararens kontrakt med Gais löper ut i december 2028.

AIK ligger på en tiondeplats i allsvenska inför återstarten i början av juli.