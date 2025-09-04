Prenumerera

Uppgifter: AIK försökte värva mittfältare från Milan

Transferfönstret har stängt.
Innan det tog slut försökte AIK värva en mittfältare från Milan.
Detta i form av Demirel Hodzic, enligt transferexperten Nicolo Schira.

AIK har försökt att värva en mittfältare från Serie A och storklubben Milan.

Det uppger transferexperten Nicolo Schira, som skriver att AIK ville värva svenske Demirel Hodzic, 20, från Milan Futuro.

Milano-klubben ska dock ha tackat nej tämligen direkt då de tror att 20-åringen kan ta steget upp till klubbens Serie A-lag framgent.

Demirel Hodzics avtal med Milan sträcker sig till 2026.

