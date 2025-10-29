Uppgifter: AIK kommer att inleda samtal med Krogh

Mikkjal Thomassen uppges hänga löst som huvudtränare för AIK.

Nu skriver den danska sajten Campo att AIK kommer att inleda samtal med Søren Krogh.

Foto: Bildbyrån/Alamy

AIK har gått trögt under höstsäsongen, och huvudtränaren Mikkjal Thomassen har varit föremål för hård kritik. ”Gnaget” har inte vunnit på fem raka matcher och enligt Sportbladet har det lett till att Thomassen förmodligen gör sin sista säsong i AIK.

Under onsdagsförmiddagen skrev tidningen att AIK-tränaren sannolikt lämnar i vinter, trots ett år kvar på kontraktet. Enligt uppgifterna ska det finnas ett missnöje mot färöingen från flera rutinerade håll i spelartruppen.

Nu uppger den danska sajten Campo att ”Gnaget” har bjudit in den tidigare Odense-tränaren Søren Krogh till samtal. Vidare sägs Krogh vara en av toppkandidaterna till att ta över Thomassens uppdrag.

Søren Krogh senaste uppdrag var i Odense, som han tränade mellan 2023 och slutet av förra säsongen i Danmark. Han har förutom det varit assisterande i samma klubb samt ass-tränare i Nordsjælland.