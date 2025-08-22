AIK ser ut att förstärka anfallet med Ivo Mammini, 22.

Klubben är muntligt överens med Gimnasia och argentinaren har rest till Stockholm för läkarundersökning, enligt Expressen.



AIK har under sommaren jagat en ny anfallare och länge riktat in sig på Valdemiro Domingos från portugisiska Tondela. Trots förhandlingar i flera veckor har klubbarna inte lyckats nå en överenskommelse, och Domingos väntas nu stanna i Portugal.

I stället har AIK gått vidare med Ivo Mammini – vilket det kom uppgifter om nyligen. Enligt Expressen finns nu en muntlig överenskommelse med Gimnasia, och 22-åringen befinner sig redan i Stockholm för att genomgå medicinska tester.

Om inget oväntat sker och han klarar läkarundersökningen väntas Mammini skriva kontrakt med AIK innan transferfönstret stänger den 29 augusti.