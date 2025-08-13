AIK jagar mittbacken Diabaté Ali Badra.

Enligt Africa Foot visar Stockholmsklubben ”konkret intresse” för ivorianen.

AIK fortsätter att vara aktivt på transfermarknaden, och nu uppges Stockholmsklubben ha riktat in sig på en förstärkning i de defensiva leden.

Enligt sajten Africa Foot visar AIK ”konkret intresse” för en värvning av Leader Sporting Club de Marcorys mittback Diabaté Ali Badra. Enligt uppgifterna ska den ivorianske spelaren vara bekväm med att spela både i ett mittlås och på det centrala mittfältet.

Leader Sporting Club de Marcorys spelar i den ivorianska andraligan.