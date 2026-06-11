Uppgifter: Amor Layouni lämnar BK Häcken

Amor Layounis tid i BK Häcken ser ut att vara över.

Enligt Sportbladet är yttern överens med AEK Larnaca och väntas resa till Cypern inom kort för att slutföra övergången.

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Efter flera säsonger som en av BK Häckens viktigaste offensiva spelare ser Amor Layouni ut att lämna klubben. Enligt Sportbladets uppgifter har 33-åringen nått en överenskommelse med cypriotiska AEK Larnaca om ett kontrakt.

Layouni sitter på ett utgående avtal med Häcken och klubben har under en längre tid försökt förlänga kontraktet, utan att parterna lyckats komma överens.

Nu väntas yttern i stället fortsätta karriären på Cypern. Enligt uppgifterna ska han resa till Larnaca inom de närmaste dagarna för läkarundersökning och kontraktsskrivning.

Under årets allsvenska har Layouni stått för ett mål och fyra assist. Totalt har han gjort över 100 matcher i Häckentröjan.