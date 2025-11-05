Uppgifter: Brendan Rogers aktuell för Everton

Han har sagt upp sig från Celtic.

Nu kan Brendan Rogers vara aktuell för en comeback till Premier League.

Enligt Indykaila News kan Everton plocka in honom.

Foto: Bildbyrån

Det har varit stormigt kring skotska Celtic under en längre tid. Klubbens supportrar har riktat kritik mot ledningen och även kastat in bollar och apelsiner på planen under matcher.

Det fick i sin tur huvudtränare Brendan Rogers att tacka för sig i slutet av oktober.

Nu kan han vara aktuell för ett nytt jobb, och detta i Premier League. Enligt Indykaila News hänger David Moyes löst i Everton och Rogers ska vara en av kandidaterna till att ersätta honom.

Everton inledde årets säsong i Premier League på ett positivt vis innan man nu har ramlat ner till en 14:e-plats.

Brendan Rogers har tidigare tränat lokalrivalen Liverpool.

