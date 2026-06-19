Uppgifter: Celina klar för saudiska klubben
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Bersant Celina, 29, är klar för ny klubb.
I alla fall om man ska tro transferjournalisten Fabrizio Romano.
Han flyttar till Saduiarabien och Al-Ettifaq.
Bersant Celina sitter på utgående kontrakt med AIK som löper ut den sisa juli. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano är AIK-spelaren klar för en ny klubb.
Han ska vara klar för saudiska Al-Ettifaq.
Tidigare under våren uppgav Celina att en förlängning med AIK var nära, men så blev det alltså inte.
Mittfältaren kom till ”Gnaget” från franska Dijon i januari 2024.
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