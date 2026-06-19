Uppgifter: Celina klar för saudiska klubben

Bersant Celina, 29, är klar för ny klubb.

I alla fall om man ska tro transferjournalisten Fabrizio Romano.

Han flyttar till Saduiarabien och Al-Ettifaq.

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Bersant Celina sitter på utgående kontrakt med AIK som löper ut den sisa juli. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano är AIK-spelaren klar för en ny klubb.

Han ska vara klar för saudiska Al-Ettifaq.

Tidigare under våren uppgav Celina att en förlängning med AIK var nära, men så blev det alltså inte.

Mittfältaren kom till ”Gnaget” från franska Dijon i januari 2024.