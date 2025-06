Uppgifter: Chelsea höjer budet på Maignan

Chelsea ger inte upp om målvakten Mike Maignan.

Londonklubben höjer nu budet på Milan-keepern.

Det rapporterar journalisten Nicolo Schira.

Chelsea är ute efter en ny spelare på målvaktsplatsen. Det har tidigare ryktats om att Kepa Arrizabalaga är på väg till stadsrivalen Arsenal och Chelsea behöver stärka upp inför nästa säsong.

Nu intensifieras förhandlingarna med Maignan och Chelsea vill ha en deal innan transferfönstret stänger.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira ska Chelsea höjt sitt bud till 20 miljoner euro (nästan 220 miljoner kronor).

#Chelsea have increased to €20M their bid – as revealed yesterday – to sign Mike #Maignan from #ACMilan, which would like more (€23M). The french goalkeeper has already agreed personal terms with #Blues and wants to join #CFC. Maignan is pushing to leave #Milan. #transfers https://t.co/SjIzVARl8H

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2025