Uppgifter: Chelsea kallar tillbaka Anselmino

Aaron Anselmino kan snart vara tillbaka i London.

Chelsea har enligt uppgifter aktiverat klausulen som bryter 20-åringens lån i Borussia Dortmund.

Foto: Bildbyrån



Chelsea lånade ut Aaron Anselmino till Borussia Dortmund i somras, men nu kan lånet brytas i förtid. Enligt The Athletics David Ornstein har klubben valt att aktivera klausulen som gör att backen återvänder till London.

Chelsea överväger nu om den argentinske försvararen istället ska lånas ut till en annan klubb. Under lånetiden har Anselmino gjort tio framträdanden för Dortmund, medan han hittills inte spelat någon tävlingsmatch för Chelsea.