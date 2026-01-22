Uppgifter: Chelsea värvar jättetalang – snuvar konkurrent

Chelsea ser ut att knyta till sig ett spännande namn.

Storklubben uppges vara överens med Sheffield Wednesday om Yisa Alao.

Londonklubben ser alltså ut att snuva Manchester United på jättetalangen.

Foto: Alamy

Jättetalangen Yisa Alao ser ut att vara på väg mot ett klubbyte.

Fabrizio Romano uppger nämligen att Chelsea och Sheffield Wednesday är överens om en affär gällande 17-åringen. Chelsea uppges betala 500 000 pund (omkring sex miljoner kronor). Avtalet uppges även innehålla stora bonusar.

Enligt transferexperten så har tre andra toppklubbar i Premier League också velat värva talangen.

En av dessa uppges vara Manchester United. Lokaltidningen Manchester Evening News har nyligen uppgett att Manchester-klubben budat på 17-åringen.