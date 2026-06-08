Uppgifter: Coventry lägger rekordbud på Rushworth

Coventry ser ut att vilja förstärka på målvaktssidan inför återkomsten till Premier League.

Enligt uppgifter har klubben lagt ett rekordbud på Carl Rushworth.

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Premier League-nykomlingen Coventry uppges ha lagt ett bud värt 20 miljoner pund, motsvarande cirka 252,8 miljoner svenska kronor, på målvakten Carl Rushworth, enligt Talksport.

Om affären går i lås blir det klubbens dyraste värvning någonsin.

Rushworth tillbringade den gångna säsongen på lån från Brighton och spelade samtliga 46 ligamatcher när Coventry säkrade uppflyttning till Premier League.

Värvningen kan innebära ökad konkurrens för svenske Oliver Dovin. Målvakten missade hela förra säsongen efter en korsbandsskada, men väntas vara tillbaka i spel under den kommande säsongen.