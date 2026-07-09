Uppgifter: Dansk mittfältare klar för Atlético Madrid

Morten Hjulmand ser ut att flytta till Atlético Madrid Atlético Madrid.

Enligt Fabrizio Romano är dansken på väg till Spanien för att skriva på kontraktet.

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Morten Hjulmand har varit en viktig kugge för Sporting och under de senaste säsongerna har dansken även agerat lagkapten.

Nu talar det mesta för att mittfältaren byter den portugiska huvudstaden mot den spanska. Enligt transfergurun Fabrizio Romano har dansken satt sig på ett plan till Madrid för att slutföra affären.

Hjulmand förväntas skriva på ett kontrakt til 2031. Atlético Madrid kommer betala 40 miljoner euro (drygt 442 miljoner svenska kronor) för dansken.

Mittfältaren, som spelat 27 landskamper för Danmark, har även representerat österrikiska Admira Wacker och italienska Lecce under sin karriär.