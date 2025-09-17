Uppgifter: Eriksen nobbade två konkurrenter för Wolfsburg

Christian Eriksen blev nyligen klar för VfL Wolfsburg.

Nu kommer rapporter om att han hade kunnat välja andra Bundesliga-klubbar.

Dansken ska ha haft erbjudanden från Bayer Leverkusen och VfB Stuttgart.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksen var länge klubblös denna sommar, efter att kontrakt med Manchester United löpt ut, men nyligen så skrev dansken på för VfL Wolfsburg.

Nu visar det sig att han hade möjlighet att gå till andra klubbar.

Tyska Bild rapporterar nämligen att bland annat Bundesliga-konkurrenterna Bayer Leverkusen och VfB Stuttgart kom med erbjudanden till den danske mittfältaren.

Det ska även ha funnits förslag från klubbar i Saudiarabien, USA och Turkiet, men Eriksen tackade nej till samtliga för Wolfsburg.

Dansken som ännu inte debuterat i Bundesliga skrev på ett kontrakt med klubben som sträcker sig fram till sommaren 2027.