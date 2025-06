Uppgifter: Flera spelare kan lämna AC Milan

AC Milan har tillsatt Max Allegri som huvudtränare.

Nu kan flera spelare lämna klubben.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Sedan tidigare står det klart att Kyle Walker och Joao Felix lämnar AC Milan.

Nu rapporterar transferexperten Nicolo Schira att flera spelare kommer att lämna i sommar under, nytillsatte Max Allgris, ledning. Detta då spelarna inte finns med i tränarens ”planer” inför nästa säsong.

Bland spelarna finns Theo Hernandez, som har spelat i Milanoklubben sedan 2019 och vars kontrakt löper ut 2026. Där till finns ytterbacken Emerson Royal som har kontrakt till 2028.

Several players are not in Max #Allegri’s Plans and are ready to leave #ACMilan in the summer transfer window:#Vazquez#EmesonRoyal#Thiaw#TheoHernandez#Terracciano#Musah#Bennacer#Adli#Chukwueze#Lazetic#Okafor#Colombo

