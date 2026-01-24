Uppgifter: Juventus vill ha En-Nesyri

Juventus kan förstärka sin offensiv.

Youssef En-Nesyri är nära att gå på lån till Juventus från Fenerbahce.

Detta enligt uppgifter från transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Transferexperten Nicolo Schira delger att Juventus är intresserade av att ta in forwarden Youssef En-Nesyri från Fenerbahce på lån med köpoption.

Uppgifterna säger även att förhandlingarna pågår och att 28-åringen själv är positiv till en övergång. Schira uppger att en överenskommelse kan nås inom snar framtid.

28-åringen sitter på ett kontrakt till 2029 med Fenerbahce.