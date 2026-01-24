Prenumerera

Uppgifter: Juventus vill ha En-Nesyri

Juventus kan förstärka sin offensiv.
Youssef En-Nesyri är nära att gå på lån till Juventus från Fenerbahce.
Detta enligt uppgifter från transferexperten Nicolo Schira.

Transferexperten Nicolo Schira delger att Juventus är intresserade av att ta in forwarden Youssef En-Nesyri från Fenerbahce på lån med köpoption.

Uppgifterna säger även att förhandlingarna pågår och att 28-åringen själv är positiv till en övergång. Schira uppger att en överenskommelse kan nås inom snar framtid.

28-åringen sitter på ett kontrakt till 2029 med Fenerbahce.

