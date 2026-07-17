Uppgifter: Linari flyttar hem till Italien och storsatsande Como

Den italienska superstjärnan Elena Linari ser ut att lämna London City.

Hon ryktas nu hem till Italien och storsatsande Como.

Detta enligt transferjournalisten Mauro Munno.

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London City Lionesses rutar upp för att vinna Women´s Super Leauge. Samtidigt ser den italienska landslagsspelaren Elena Linari ut att lämna.

Enligt transferjournalisten Mauro Munno kommer Como erbjuda henne ett kontrakt inom kort. Como har under veckan värvat Emilie Haavi och Riola Xhemaili.

Om Elena Linari återvänder hem till Italien återstår att se.