Marti Cifuentes hänger löst.

Leicester Citys ledning ska ha ett möte om tränarens framtid.

Det skriver Times-journalisten Jonathan Northcroft.

Foto: Alamy

Marti Cifuentes tog över som huvudtränare i Leicester City inför säsongen. Spanjoren har inte fått den start han önskat och laget ligger på en 14:e plats i Championship.

Nu skriver The Times-journalisten Jonathan Northcroft att Cifuentes hänger löst. Leicesters ledning ska ha ett möte om hans framtid.

Cifuentes on the brink at Leicester, with a board meeting about his future today Story to follow — Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) January 25, 2026

Marti Cifuentes har tidiagre varit tränare i Queens Park Rangers och Hammarby IF.