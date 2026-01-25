Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Uppgifter: Marti Cifuentes nära att sparkas

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Marti Cifuentes hänger löst.
Leicester Citys ledning ska ha ett möte om tränarens framtid.
Det skriver Times-journalisten Jonathan Northcroft.

Foto: Alamy

Marti Cifuentes tog över som huvudtränare i Leicester City inför säsongen. Spanjoren har inte fått den start han önskat och laget ligger på en 14:e plats i Championship.

Nu skriver The Times-journalisten Jonathan Northcroft att Cifuentes hänger löst. Leicesters ledning ska ha ett möte om hans framtid.

Marti Cifuentes har tidiagre varit tränare i Queens Park Rangers och Hammarby IF.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt