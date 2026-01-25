Uppgifter: Marti Cifuentes nära att sparkas
Marti Cifuentes hänger löst.
Leicester Citys ledning ska ha ett möte om tränarens framtid.
Det skriver Times-journalisten Jonathan Northcroft.
Marti Cifuentes tog över som huvudtränare i Leicester City inför säsongen. Spanjoren har inte fått den start han önskat och laget ligger på en 14:e plats i Championship.
Nu skriver The Times-journalisten Jonathan Northcroft att Cifuentes hänger löst. Leicesters ledning ska ha ett möte om hans framtid.
Cifuentes on the brink at Leicester, with a board meeting about his future today
— Jonathan Northcroft (@JNorthcroft) January 25, 2026
Marti Cifuentes har tidiagre varit tränare i Queens Park Rangers och Hammarby IF.
