Uppgifter: Milan ger sig in i jakten på Peking-talangen

IFK Norrköping-talangen Kevin Pasalic har italienskt intresse på sig.

Nu uppges Milan ha skickat ett förslag om en potentiell affär till Peking.

Detta enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Pekings Kevin Pasalic har lyfts upp i internationella sammanhang. Tidigare i veckan rapporterade Gazzetta dello Sport att Roma har visat konkret intresse för 19-åringen vars kontrakt går ut i sommar.

Nu rapporterar transfergurun Fabrizio Romano att även AC Milan ger sig in jakten på den 195 centimeter långa försvararen. Milan uppges ha kommit med ett förslag och hoppas att de kan slutföra en affär redan den kommande veckan.

🚨🔴⚫️ Excl: AC Milan make proposal to sign talented 2007 born Bosnian centre back Kevin Pasalić.

AS Roma also sent proposal in the recent days while Milan are now on it, trying to get it done next week. pic.twitter.com/MQrRLNsNTq

