Uppgifter: Mjällby säljer talangen

Ludwig Malachowski Thorell lämnar Mjällby.

Han är klar för FC Basel, enligt Expressens uppgifter.

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Ludwig Malachowski Thorell drar till sig intresse. Talangen ser nu ut att lämna Mjällby AIF.

Expressen kommer med uppgifter om att Malachowski Thorell är klar för FC Basel. Klubbarna är enligt uppgifterna överens om en övergång och det väntas bli klart inom den närmsta tiden.

Totalt har det blivit 44 framträdanden i klubben. Malachowski Thorell var med och vann SM-guld med Mjällby i fjol.