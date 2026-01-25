Uppgifter: Neves förlänger med Al-Hilal

Trots rykten om en Europaflytt ser Ruben Neves ut att bli kvar i Saudiarabien.

Enligt rapporter är han nära att förlänga sitt avtal med Al-Hilal.

Foto: Bildbyrån



Ruben Neves, 28, har haft ett utgående kontrakt med Al-Hilal och kopplats ihop med klubbar som Manchester United, Bayern München, Atlético Madrid och Juventus. Portugisen har även uppgetts vilja återvända till Europa.

Nu rapporterar den saudiska tidningen Asharq Alawsat att Neves i stället är nära att förlänga sitt avtal med Al-Hilal med ytterligare tre år.

Enligt uppgifterna ska mittfältaren själv ha drivit på för att få affären i hamn.

Neves anslöt till Al-Hilal 2023 och har tidigare representerat Porto och Wolverhampton.