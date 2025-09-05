Uppgifter: Saudiskt intresse för Maguire

Harry Maguire är eftertraktad.

Enligt the Sun har två klubbar från Saudiarabien visat intresse för United-kuggen.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds mittback Harry Maguire uppges ha intresse på sig från Saudiarabien.

Enligt brittiska The Sun är det tå saudiska klubbar som visar intresse samtidigt som Maguire själv överväger en flytt nästa sommar.

Tidigare rapporterades om att United har nobbat flera bud på mittbacken, då från Premier League-klubbar.

Harry Maguire har ett kontrakt med Manchester United till nästa sommar.