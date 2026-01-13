Uppgifter: Svenskt intresse för Sammy Skytte

Sammy Skytte, 28, är klubblös.

Nu uppges det finnas intresse från Sverige för den danske mittfältaren.

Detta enligt transferjournalisten Rudy Galetti.

Foto: Bildbyrån

Sammy Skyttes kontrakt med färöiska Torshavn löpte ur efter årsskiftet och mittfältaren står utan klubb.

Enligt transferjournalisten Rudy Galetti finns det stort intresse för 28-åringen. Bland annat ska klubbar från Polen, Grekland och Mellanöstern vara intresserade av Skytte. Galetti skriver även att det finns intresse från Sverige. Vilka klubbar det rör sig om framgår inte.

Samtidigt uppges Skytte ta ett beslut om sin klubb inom snar framtid.

Sammy Skytte har tidigare spelat för klubbar som FC Midtjylland, Bodø/Glimt och Stabæk.