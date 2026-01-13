Uppgifter: Svenskt intresse för Sammy Skytte
Sammy Skytte, 28, är klubblös.
Nu uppges det finnas intresse från Sverige för den danske mittfältaren.
Detta enligt transferjournalisten Rudy Galetti.
Sammy Skyttes kontrakt med färöiska Torshavn löpte ur efter årsskiftet och mittfältaren står utan klubb.
Enligt transferjournalisten Rudy Galetti finns det stort intresse för 28-åringen. Bland annat ska klubbar från Polen, Grekland och Mellanöstern vara intresserade av Skytte. Galetti skriver även att det finns intresse från Sverige. Vilka klubbar det rör sig om framgår inte.
🚨🔥 EXCL | Sweden, Poland, Greece and the Middle East clubs have shown interest in Sammy Skytte as a free agent.
The 28-year-old Danish midfielder – formerly of Midtjylland and Bodø/Glimt – is expected to decide on his next club soon. ⏳ pic.twitter.com/TYcA0f3vf8
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 13, 2026
Samtidigt uppges Skytte ta ett beslut om sin klubb inom snar framtid.
Sammy Skytte har tidigare spelat för klubbar som FC Midtjylland, Bodø/Glimt och Stabæk.
