Uppgifter: Uniteds nya namn på önskelistan

Manchester United vill värva en mittfältare.

Nu ska klubben ha intresserat sig för Marcus Tavernier, 26.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Alamy

Manchester United har länge varit på jakt efter en ny offensiv mittfältare. Tidigare har det ryktats om spelare som Brightons Carlos Baleba och Notting Forests Elliot Anderson.

Nu uppger Daily Mail att ett nytt namn har väckt intresse hos ”The Red Devils”. Enligt tidningen vill klubben värva Bournemouths Marcus Tavernier och intresset ska ha intensifierats på senare tid.

Tavernier noteras för fem mål och fyra assist på 25 Premier League-matcher. 26-åringens avtal med Bournemouth sträcker sig till 2029.