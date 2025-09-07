Uppgifter: Yacine Adli nära att lämna AC Milan

Yacine Adli ser ut att ha gjort sitt i AC Milan.

25-åringen uppges vara nära en flytt till Al Shabab.

Yacine Adli spenderade fjolåret på lån hos Fiorentina.

Nu ser mittfältaren ut att lämna AC Milan permanent.

En flytt till Saudiarabien närmar sig för 25-åringen enligt uppgifter.

Football Italia, som hänvisar till flera italienska medier, menar på att Adli är nära att skriva på för Al Shabab.

Mittfältaren väntas skriva på ett treårskontrakt värt sex miljoner euro per säsong.

Hur mycket Milan väntas få för 25-åringen framgår dock inte.