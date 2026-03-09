Besaras hyllning: ”Stor talang med fina egenskaper”

Wilson Lindberg Uhrström stod för ett succéinhopp i lördags.

Nu hyllas han av lagkapten Nahir Besara.

– Han är en jättestor talang med jättefina egenskaper, säger Besara efter matchen.

Foto: Bildbyrån

I lördags körde Hammarby över Öster i Svenska cupen med hela 7–0. Då fick Wilson Lindberg Uhrström hoppa in med dryga halvtimmen kvar, det visade sig bli ett succéinhopp då 19-åringen slog till med sina två första A-lagsmål.

Talangen visste vad han skulle göra när han fick sin chanser.

– Det gick fort, jag vet vad jag ska göra när jag får de där chanserna, så det var inga konstigheter, sa 19-åringen efter matchen.

Lovorden efter succéinhoppet har varit många. Någon som också valde att hylla honom var Hammarby-stjärnan Nahir Besara.



– Jättefin insats och jättefint inhopp av honom. Kul att han får göra två mål, säger han efter matchen.

Besara fortsätter med att svara på hur långt 19-åringen kan gå.

– Han är en jättestor talang med jättefina egenskaper men sen är det upp till talangerna att ta chansen när man får dem och Wilson gör det.

Härnäst för Hammarby väntar kvartsfinal i Svenska cupen, vilka man ställs mot där lottas senare denna måndag.