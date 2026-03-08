Finndells raka besked efter uppgifterna om en exit

STOCKHOLM. I dagarna kom Sportbladet med uppgifter om att Hampus Finndell är aktuell för en flytt från Djurgården.

Efter cupavancemanget mot BP under söndagen skickade supportrarna fram mittfältaren för att sköta segersången.

Men det var inget farväl.

– Jag förstår inte vad sådana här uppgifter kommer ifrån. Jag är en lycklig människa här, säger Finndell till FotbollDirekt.

Han värvades in som Besard Sabovics ersättare i Djurgården förra vintern. Därmed gjorde Hampus Finndell comeback i den klubb han kom till för första gången redan 2018.

Efter en vår med mycket speltid hamnade Finndell allt mer utanför Jani Honkavaaras planer och återkomsten till Blåränderna blev därmed inte vad 25-åringen hoppats på.

I dagarna kom Sportbladet med uppgifter om att mittfältaren är aktuell för en exit från Djurgården där valet av att byta agent talar för en flytt.

När laget under söndagen besegrade BP med 2-0 vilket betydde avancemang till Svenska cupens kvartsfinal ropade klacken fram Finndell för att sköta segersången.

Kan kortsidan ha läst uppgifterna i media och med detta velat säga farväl till mittfältaren? Finndell ler brett när FD bollar upp frågan.

– Nej… det där är väldigt… ja vad ska man säga. Det finns ingenting som stämmer i uppgifterna, jag förstår inte vad det kommer ifrån. Ni får tissla och tassla fram och tillbaka, det är inget som jag fokuserar på, säger Finndell och fortsätter:

– Jag har inte sagt någonting. Ni skriver vad ni vill, men jag har inte uttalat mig. Att jag bytt agent… jag tror det är ofta som spelare gör det. Jag är glad över att vara i Djurgården.

”Jag sitter lugnt och sansat i båten”

Finndell var bänkad i cuppremiären mot Falkenberg som slutade med en chockerande 0-2-förlust, men därefter har han nu startat mot både Skövde och BP – där Dif vunnit två raka med 8-0 respektive 2-0. Med tanke på Honkavaaras nya förtroende för Finndell är det kanske inte så aktuellt att nu röra på sig.

– Självklart är det så, men jag har inget att säga på den fronten. Jag har aldrig sagt något annat. Jag kom tillbaka hem till Djurgården på ett längre kontrakt och jag är en lycklig människa här.

Men har det varit spik den här vintern att du ska vara kvar, att inte lämna för mer speltid med tanke på hur det tidigare sett ut?

– Jag tror alla spelare vill spela, oavsett i vilket lag man spelar i. Jag spelade inte så mycket mot slutet i fjol men jag spelade en del i början och under Conference League-äventyret. Jag sitter lugnt och sansat i båten.