JUST NU: Så startar Malmö FF och HBK

En kvartsfinalplats står på spel.

Malmö FF ställs mot Halmstads BK i sista gruppspelsmatchen i svenska cupen.

Matchen startar 17.00.

Både Malmö FF och Halmstads BK har besegrat sina tidigare motståndare i gruppspelet av svenska cupen. Under söndagen drabbar MFF och HBK samman på Eleda stadion med avsparkstid 17.00.

MFF-tränaren Miguel Ramirez har valt att ställa upp med exakt samma elva från den senaste matchen mot Karlstad. HBK startar med Ludvig Arvidsson i stället för Oliver Kapsimalis.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Karlsson, Jansson, Rösler, Lundbergh – Karabelyov, Busuladzic – Ali, Christiansen, Sigurdsson – Botheim

Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Tougjas, Kaib – Allansson, Ascone, Damnjanovic Nilsson – Arvidsson, Persson, Illary