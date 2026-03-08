Elfsborg reducerar mot Sirius

Elfsborg tar emot Sirius.

Hemmalaget måste vinna för att ta sig vidare till kvartsfinal.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg tar emot Sirius i sista gruppspelsmatchen i svenska cupen. Då måste hemmalaget vinna för att ta sig vidare.

Redan efter dryga kvarten spelad kunde Sirius göra mål och ta ledningen i matchen, målet stod Robbie Ure för. Det innebär att Sirius leder gruppen just nu.

Sirius utökade i början av den andra halvleken genom Adindu som kunde trycka in bollen i mål. Kort efter det blev Elfsborg tvingade till ett byte när Julius Beck klev ut skadad. Han lindades runt höger fot och fick hjälp av planen. Han ersattes av Altti Hellemaa. Hemmalaget passade på att även plocka ut Victor Okeke och in kom Niklas Hult.

Efter att Elfsborg började komma in mer i matchen fick hemmalaget till slut in en boll. Mittbacken Rufai Mohammed fick in en boll efter att laget varit ganska omarkerade och reduceringen var ett fakto.

Matchen pågår!

Elfsborg: Pettersson – Wikström, Mohammed, Isherwood – Rapp, Magnusson, Olsson, Okeke – Beck, Ihler, Zeneli

Sirius: Celic – Yawe Höök, Soumah, Anker, Krusnell – Nartey, Heier, Lindberg – Adindu, Ure, Bjerkebo