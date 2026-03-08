Triggas av möjligheten att slå ut MFF: ”Hade varit väldigt coolt”

Stekhet gruppfinal i Malmö denna söndag då MFF tar emot Halmstads BK.

Hemmalaget är på förhand stora favoriter, men HBK gillar samtidigt sina möjligheter.

– Det hade varit väldigt coolt att få slå ut dem nu, jag känner att det är ett bra läge, säger Oliver Kapsimalis till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Svenska cupens gruppspel är i ett avgörande skede.

Redan under gårdagen avgjordes de första grupperna och denna söndag väntar fler avgöranden. I Skåne bjuds vi bland annat på en stekhet gruppfinal där Malmö FF tar emot Halmstads BK, där båda står på två segrar inför dagens drabbning.

– Jag tycker att det känns bra, det kommer att bli en väldigt rolig match som hela laget ser framemot. Vi har snackat mycket om den, ett av våra mål är att vi ska ta oss vidare i cupen och jag tror att vi har en väldigt bra chans nu. Jag hoppas att vi kan överraska Malmö och få dem ur balans, säger Oliver Kapsimalis till FotbollDirekt.



