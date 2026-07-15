44-åriga sviten bruten – efter Spaniens seger

Spanien kommer spela VM-final.

Därmed bryts en svit som hållit i sedan 1982.

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Spanien besegrade förhandsfavoriten Frankrike med 2–0 i Dallas och avancerade till sin andra VM-final någonsin. Den spanska triumfen innebär också att en 44 år lång svit nu går i graven.

Den sträcker sig tillbaka till VM-finalen 1982 i Madrid, då Italien hade tre spelare från med i matchen Inter och Västtyskland hade lika många från Bayern München.

Sedan dess har åtminstone en spelare från de respektive klubbarna varit med i varje VM-final. Fram tills nu.

Finalklara Spanien har varken några spelare från Inter eller Bayern München i truppen. Deras möjliga finalmotståndare England och Argentina har endast en spelare från Bayern respektive en från Inter i sina lag.

Det spelar därmed ingen roll vilket motstånd Spanien får i finalen.

Bayern München och Inter kan däremot hålla liv i sina egna sviter. Bayerns hopp står därmed till Harry Kanes England, samtidigt som Inter kommer hålla på Lautaro Martinez Argentina.