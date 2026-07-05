Ancelotti öppnar för Raphinha mot Norge

Raphinha har missat stora delar av Brasiliens VM.

Mot Norge kan yttern göra comeback.

Det meddelar Carlo Ancelotti enligt The Athletic.

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Raphinha tvingades kliva av redan i den första halvleken Haiti i gruppspelet tillföljd av en lårskada. Sedan dess har yttern inte kunnat medverka för Brasilien i VM.

Nu öppnar förbundskaptenen Carlo Ancelotti för en comeback. Italienaren menar att Raphinha kan bidra med ett inhopp i åttondelsfinalen mot Norge.

– Det är möjligt att han finns med på bänken och kan spela några minuter, så i kan komma att använda honom. Han återhämtar sig väldigt snabbt och vi är mycket glada. Han är en väldigt viktig spelare för vårt lag, säger Ancelotti enligt The Athletic.

Mot Japan i sextondelsfinalen åkte Brasilien på ytterligare ett bakslag. Lucas Paquatá, som startat samtliga matcher hittills, behövde bytas ut i halvtid på grund av en skada. Någon medverkan mot Norge blir inte att räkna med.

Fixstjärnan Neymar, som endast spelat drygt 20 minuter i VM så här långt, är allt jämnt ett osäkert kort. Ancelotti öppnar dock för att använda 34-åringen. Italienaren menar att han och Vinícius Júnior ”kan komma att spela tillsammans vid något tillfälle”.

Matchen mellan Brasilien och Norge har avspark klockan 22:00 svensk tid.