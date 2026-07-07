Argentina – Egypten: Truppnyheter och förväntade startelvor

Argentina mot Egypten, Lionel Messi mot Mohamed Salah.

I kväll är det dags för den näst sista åttondelsfinalen i VM 2026.

Här är de senaste nyheterna om skador och förväntade startelvor.

Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni. Foto: Alamy

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Både Argentina och Egypten går in i åttondelsfinalen i fotbolls-VM 2026 från tuffa matcher som gick till förlängning i ryggen, vilket kan påverka laguttagningarna. Trötthet är en faktor som båda förbundskaptenerna, Lionel Scaloni och Hossam Hassan, måste ta i beaktande när de väljer sina startelvor.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

De goda nyheterna för Argentina är att de inte har några rapporterade skador eller avstängningar inför åttondelsfinalen. Detta ger Lionel Scaloni en fulltalig trupp att välja från.

Trots den starka truppen kan förlängningsmatchen mot Kap Verde leda till några rotationer för att få in fräscha ben. Kärnan i laget förväntas dock vara densamma, med Lionel Messi som den självklara ledaren i anfallet.

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026 Facundo Medina muscle-injury Doubtful Nico Gonzalez ankle-injury Doubtful

Argentina förväntad startelva (4-4-2): E. Martinez – Tagliafico, Li. Martinez, Romero, Molina – Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul – La. Martinez, Messi.

Denna uppställning ger en solid defensiv grund och ett kreativt mittfält som kan förse anfallsduon med bollar. Lionel Messis fria roll blir avgörande för att låsa upp Egyptens försvar.

Egypten: Status i truppen och förväntad startelva

Egypten har ett par frågetecken i sin trupp. Försvararen Karim Hafez klev av med en befarad muskelskada senast och missar troligen matchen. Även Ahmed El Fotouh är osäker till spel på grund av en hamstringskada.

Däremot finns det hopp om att mittbacken Mohamed Abdelmonem kan vara tillbaka efter att ha missat matchen mot Australien. Hans närvaro skulle vara ett stort lyft för det egyptiska försvaret.

Skador och avstängningar Egypten Spelare Lämna tillbaka Karim Fouad knee-injury Late June 2026 Mohamed Hamdi cruciate-ligament-injury Unknown Mohamed Abdelmonem muscle-injury About 1-2 weeks Ahmed Fatouh hamstring-injury About 1-2 weeks

Egypten förväntad startelva (4-2-3-1): Shobeir – Rabia, Ibrahim, Fathy, Hany – Attia, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour – Marmoush.

Lagets framgång hänger mycket på Mohamed Salah, som kommer att operera i en central, fri roll för att maximera sitt inflytande. Deras defensiva organisation blir nyckeln om de ska kunna stå emot Argentinas offensiv.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.