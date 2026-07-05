Belönades med rolexklockor – tvingas lämna tillbaka dem

Inför matchen mot Ecuador belönades det mexikanska laget med klockor.

Nu tvingas man returnera varenda en – enligt Fifas stadgar.

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Mexiko har gjort succé i sitt egna VM och är framme i åttondelsfinal mot England. Inför mötet med Ecuador i den förra omgången ville den amerikanska youtubern Stevewilldoit visa sin uppskattning.

Stephen Deleonardis, som han heter egentligen, spenderade enligt egen utsago en miljon dollar på rolexklockor som han delade ut till den mexikanska truppen.

Spelarna fick dock inte njuta av de lyckliga klockorna speciellt länge. Det mexikanska förbundet meddelar nu att samtliga klockor kommer att återlämnas. På X skriver man att spelarna ”genom gemensam överenskommelse beslutade att återlämna klockorna till innehållsskaparen”.

Enligt Fifas stadgar är det otillåtet att ge och ta emot gåvor i deras tävlingar, såtillvida att de inte har ”symboliska eller triviala värden”.

Mexiko spelar mot England natten till måndag klockan 02:00 svensk tid.