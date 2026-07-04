Beskedet kring Tchouamenis skada: ”Ont om tid”

Den franska stjärnan dras med skadeproblem.

Aurelien Tchouameni missar åttondelsfinalen.

Vid avancemang kan han missa fler matcher.

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Aurelien Tchouameni är skadad och kommer missa kvällen åttondelsfinal. Men det finns risk att han missar kvartsfinalen om Frankrike tar sig vidare i VM.

Assisterande tränaren bekräftade dock att 26-åringen dras med ljumskproblem och att han därför inte kommer att spela.

– Han skadade sig under träningen, han kommer att få behandling och några dagars vila. Det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta, men vi hoppas alla att det inte blir länge. En comeback i kvartsfinalen? Det är möjligt. Inga garantier, förstås, säger Guy Stephan enligt RMC Sport.

I kväll, kl 23:00, möts Frankrike och Paraguay.