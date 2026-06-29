Brasilien undvek fiasko – avgjorde i den 95:e minuten
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Brasilien mötte Japan i sextondelsfinalen.
Japan tog ledningen med Brasilien vände och vann.
Nu är Brassarna vidare i VM.
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Brasilien och Japan ställdes mot varandra i VM:s andra sextondelsfinal.
Japan kunde chocka Brasilien och ta ledningen efter ett jättefint mål av Kaishu Sano i den 30:e minuten. Målvakten Allison hade kunnat ta bollen och såg besviken ut efter det insläppta målet.
– Det borde kunna vara i Alissons räckvidd. Jag tror inte han är helt nöjd, sa TV4-experten Jens Fjellström.
Japans prestation överrakade många.
– Jag får verkligen käka upp att jag inte trodde att Japan skulle kunna gå hela vägen. De är på riktigt, tveklöst, sa TV4:s expert Irma Helin Zibanejad i studion i halvtid.
Sedan dröjde det till andra halvlek innan det var kvitterat.
I den 56:e minuten kunde Casemiro nicka in kvitteringen till Brasilien och det såg länge ut att matchen skulle gå till förläning men i den 95:e minuten kunde Gabriel Martinelli slå in 2–1 till Brasilien som därmed gick vinnande ur sextondelsfinalen och såg till att de undvek fiasko.
Brasilien möter Norge eller Elfenbenskusten i åttondelsfinalen.
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