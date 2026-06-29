Brasilien undvek fiasko – avgjorde i den 95:e minuten

Brasilien mötte Japan i sextondelsfinalen.

Japan tog ledningen med Brasilien vände och vann.

Nu är Brassarna vidare i VM.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Brasilien och Japan ställdes mot varandra i VM:s andra sextondelsfinal.

Japan kunde chocka Brasilien och ta ledningen efter ett jättefint mål av Kaishu Sano i den 30:e minuten. Målvakten Allison hade kunnat ta bollen och såg besviken ut efter det insläppta målet.

– Det borde kunna vara i Alissons räckvidd. Jag tror inte han är helt nöjd, sa TV4-experten Jens Fjellström.

Japans prestation överrakade många.

– Jag får verkligen käka upp att jag inte trodde att Japan skulle kunna gå hela vägen. De är på riktigt, tveklöst, sa TV4:s expert Irma Helin Zibanejad i studion i halvtid.

Sedan dröjde det till andra halvlek innan det var kvitterat.

I den 56:e minuten kunde Casemiro nicka in kvitteringen till Brasilien och det såg länge ut att matchen skulle gå till förläning men i den 95:e minuten kunde Gabriel Martinelli slå in 2–1 till Brasilien som därmed gick vinnande ur sextondelsfinalen och såg till att de undvek fiasko.

Brasilien möter Norge eller Elfenbenskusten i åttondelsfinalen.