VM skakas av en doping-skandal.

Enligt Daily Mail och The Times ska åtta tunisiska spelare ha testat positivt för doping.

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Tunisien hade inte mycket att hämta i VM 2026 och efter premiärförlusten mot Sverige, som resulterade i att förbundskaptenen Sabri Lamouchi fick sparken, vann de inte en match i gruppspelet. Nu skakas Tunisiens VM-deltagande av en jätteskandal, enligt engelsk media.

Både Daily Mail och The Times rapporterar att åtta tunisiska spelare har testats positivt för spår av doping. Det ska röra sig om substansen klenbuterol som är förbjuden enligt World Anti-Doping Agency (WADAS). Spelarna sägs ha fått i sig substansen på grund av kontaminerat kött som de har ätit på sin bas i Mexiko och lär därför inte straffas, enligt uppgifterna.

Klenbuterol är ett välkänt prestationshöjande och fettförbrännande preparat som är förbjudet för människor i Sverige. Däremot är används det i vissa länder som astmamedicin och inom veterinärvården.

Vilka spelare det rör sig om framgår inte av uppgifterna.