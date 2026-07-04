Dubbla självmål – första gången på 60 år

Mohamed Hany har gjort två självmål under VM.

Det har inte hänt sedan mästerskapet i England 1966.

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Egypten tog sig vidare till åttondelsfinal i VM efter en straffläggning mot Australien. En som säkert är extra glad över vinsten är Mohamed Hany, vars självmål ledde till att matchen gick till förlängning och straffar.

Men det är inte första gången som den egyptiska försvararen råkat sätta bollen i egen bur under detta mästerskap. Även i premiärmatchen mot Belgien gjorde Hany självmål, även om Romelu Lukaku nog hade önskat att han fått malet.

Hur som haver är 30-åringen noterad för två självmål i en och samma VM-turnering. Det är första gängen som en spelare mäktar med den mindre smickrande bedriften sedan 1966, enligt Opta.

Då var det bulgaren Ivan Vutsov som satte bollen i eget nät två gånger, först mot Portugal och därefter mot Ungern.

Mohamed Hanys självmål mot Australien var VM:s trettonde, vilket är nytt rekord för ett och samma mästerksap. Det kommer kanske inte som en överraskning med tanke på att det spelas 22 fler matcher 2026 än bara för fyra år sedan.